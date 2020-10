Snoop Dogg celebra sus cumpleaños número 49: así ha sido la vida de adicciones, crímenes y polémicas del exitoso rapero

El cantante californiano ha sido nominado a ocho Premios Grammy y ha vendido más de 40 millones de copias

Productor, autor, cantante, empresario, miles de adjetivos pueden describir la carrera de un rapero tan fructífero como Snoop Dogg.

Nacido como Calvin Cordozar Broadus Jr., oriundo de Long Beach, California, llega hoy a los 49 años habiendo hecho de todo y con una carrera envidiable para cualquier exponente de su género.

Pero no solo la envidia, sino también el reconocimiento de ser uno de representantes más talentosos del rap y el hip hop, alrededor del mundo.

El apodo de Snoop nace gracias a su madre. Calvin disfrutaba de pequeño ver las caricaturas de Charlie Brown, por lo que su mamá le apodó como el fiel compañero de Charlie, Snoopy.

La infancia y adolescencia del cantautor estuvo marcada por la criminalidad del barrio donde creció. No había llegado a la mayoría de edad y Dogg ya había estado en la cárcel por portación de cocaína, pues pertenecía a una banda llamada “Rollin’ 20”.

Junto a su primo Nate Dogg, fallecido en el 2011 y el rapero Warren G, Snoop salió de la cárcel para formar la agrupación “213”, que rápidamente captó la atención de otro gigante en la industria: Dr. Dre.

El talentoso productor le ayudó a lanzar su primer álbum “Doggystyle”, el cual llegó a los primeros puestos de las listas de Billboard. Sin embargo, el de California volvió a estar marcado por los asuntos policíales cuando lo arrestaron por involucrarse en el asesinato de Phillip Woldermarian.

Dogg estuvo en juicio durante dos años y, al final, fue absuelto pues quien había accionado el arma para matar a Woldermarian fue su guardaespaldas y habría actuado en defensa propia.

De ahí, continuaron varios materiales discográficos exitosos como “Murder Was the Case” a lado de Tupac, “Tha Doggfather”, “Da Game is to Be Sold” o “No Limit Top Dogg”, este último de nueva cuenta junto a Dr. Dre.

Su representación en la Costa Este de Estados Unidos y su estatus de leyenda lo ha llevado a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo, sacar 18 álbumes de estudio diferentes y estar nominado al Grammy en ocho ocasiones.

Pero no solo es el hip-hop y el rap, los géneros favoritos de Snoopy. El rapero californiano también ha probado con el reggae gracias a su disco “Reincarnated” (donde modificó su apodo a Snoop Lion), “7 days of Funk” yéndose del lado del funk, ahora nombrado como Snoopzilla y, “Bible of Love”, cantando por primera vez en Gospel.

Aunque no fue el mejor debut para él, Snoop Dogg probó también las mieles del cine cuando en 2001 lanzó “Snoop Dogg’s Doggystyle”, película pornográfica producida por él, donde cantaba la banda sonora.

Si hay alguna característica definida del rapero ahora de 49 años, es su gusto por la marihuana. Él mismo ha referido que fuma 81 cigarrillos en un día, menos cuando está en los entrenamientos de su equipo infantil de futbol americano.

“El cannabis me hace sentir bien y me permite ser más creativo, algo que es muy importante para un artista. Debes mantenerte inspirado. La marihuana te relaja y abre tu mente. También te hace reír: una gran medicina”, aseguró el rapero en una entrevista de hace unos años.

Pero la excentricidad del cantante con la marihuana no solo se refleja en el número de cigarrillos que fuma al día, sino también en como se los prepara. Y es que le paga alrededor de 44 mil dólares al año a una persona por prepararle el singular “porro”.

Su incursión en el cine y su historia con la música lo llevó a que, en el 2018, lo premiaran con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo cuando “Doggystyle” cumplió 25 años de haber salido.

En el ámbito amoroso, Dogg es hombre de una sola mujer. Está casado desde 1997 con Shante Broadus, con quien tiene cuatro hijos. A pesar de que en 2004 hubo un fuerte distanciamiento, este no duró mucho y volvieron a estar juntos.

Por encima de lo que pudiera pensarse en su vida adulta, ha estado lejos de escándalos, tiene una fundación llamada “Snoop Youth Football” League en donde apoya a niños de escasos recursos para que salgan del barrio y prueben su talento en el futbol americano.

Si se habla de rap o de hip hop, sin duda alguna se tiene que hablar de Snoop Dogg, una leyenda viva de la música que cumple 49 años en lo más alto del éxito.