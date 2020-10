Melina León da negativo de COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Les comparto que gracias a Dios mi prueba salió NEGATIVA”, así, a través de su cuenta de Instagram, Melina León dio la noticia de que estaba libre de COVID-19 después de dos semanas de pesadilla.

“Les comparto que gracias a Dios mi prueba salió NEGATIVA”. Gracias a cada uno de ustedes por incluirme en sus oraciones y por estar conmigo en este proceso. Hoy me siento muy bien de salud, aún con molestia en el pecho pero bien. Estoy feliz y con muchos deseos de seguir adelante. GRACIAS GRACIAS. Los quierooooooo ❤❤❤❤❤❤❤❤”, escribió Melina para acompañar la foto del documento que lo confirma.

Como te contamos, después de días de mucha incertidumbre y cuatro tratamientos, Melina León fue dada de alta del hospital para seguir su recuperación de COVID-19 en la casa donde la tiene hospedada Univision.

El viernes pasado, a dos días de haber sido dada de alta, la cantante rompió el silencio en ‘Despierta América’, donde le confió al doctor Juan Rivera y a Alan Tacher que pensó que se iba a morir, fue tanto su miedo que hasta llamó a su hijo para despedirse y decirle que lo amaba mucho.

“Cuando estaban haciéndome la prueba de sangre, el enfermero viene al rato y me dice: ‘te tengo que llevar rápido a hacerte un CT’, saliste alta en una de las pruebas y necesitamos descartar que tengas un coágulo en el pulmón’… Yo pensé enseguida: coágulo en un pulmón, voy a tener una embolia, me voy a morir, así que llamé a mi hijo, le dije lo que estaba pasando, le dije que si me moría que yo lo amaba, pensé lo peor”, explicó Melina ya no pudiendo contener el llanto pues dijo que en verdad se encomendó a Dios.

“Oré porque soy cristiana y muy creyente, le dije: ‘bueno papá Dios, es lo que tú digas, pero yo no me quiero morir, quiero seguir viviendo’… Cuando llega el doctor me dice tranquila que es una neumonía y gracias a Dios me tranquilicé”, en ese momento ya Melina estaba lista para darle batalla a la enfermedad

Recordemos que Melina León fue una de las cuatro celebridades de ‘Tu Cara Me Suena’ contagiadas con coronavirus. Primero fue Llane, que fue a quien le dio más leve, luego de la cantante, cayó Sandra Echeverría y la última fue Chantal Andere, por lo que Univision decidió suspender el reality por el momento.