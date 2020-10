Dodgers a un juego de ser campeones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los Angeles Dodgers vencieron este domingo a Tampa Bay Rays 4-2 para poner la Serie Mundial 3-1 a su favor y estar a una victoria más de ser los campeones de la MLB.

Los angelinos arrancaron con paso firme desde la primera entrada cuando se fueron arriba con una líneas brava de Seager para impulsar la primera carrera de la noche.

Pero no fue todo para los Dodgers en la entrada inaugural ya que Bellinger metió el hit para que Seager que estaba en tercera tras un pass ball, pusiera el electrónico 2-0.

En la segunda llegó un batazo solitario de 4 esquinas de Pederson ante Glasnow que se fue por el jardín central para poner el 3-0.

La respuesta de las Rayas llegó en la tercera con un triple poderoso de Díaz para impulsar a Kiermaier y romper el cero en el marcador.

The Rays are on the board. It’s a one-run game. 👀 pic.twitter.com/dOAWhG7HMM — MLB (@MLB) October 26, 2020

En esa misma entrada llegó una de las estrellas de esta serie Mundial, el cubano Randy Arozarena, que pegó un sencillo que impulsó a Díaz para poner el 3-2 y con ese hit el pelotero de la isla se convirtió en el jugador con más hits en una postemporada al sumar 27 palazos.

No player has ever recorded more hits in a single #postseason than Randy Arozarena has in 2020. pic.twitter.com/DWMyigFILT — MLB Stats (@MLBStats) October 26, 2020

En la quinta llegó Muncy que voló a doña blanca por el jardín derecho para mandarla lejos para y con ese jonrón poner el 4-2 a favor de los angelinos.

Max with the moonshot AND the bat drop. 😱#WorldSeries pic.twitter.com/y66CS1ptxg — MLB (@MLB) October 26, 2020

El sexto juego donde los Dodgers puede logar el esperado campeonato que no obtienen desde 1988 se llevará acabo la tarde del próximo martes.

El pitcher de los Dodgers, Clayton Kersahw hizo historia al llegar a 206 ponches en Playoffs y superó por uno a Justin Verlander como el lanzador con más chocolates.