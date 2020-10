Como nunca antes, Raquel Bigorra se muestra ejercitándose, luciendo leggings estampados

View this post on Instagram

Esta soy yo, todos los días, de la mano de mi @joseluisdelaogarcia Había dejado de entrenar porque uno se llena de excusas, caray. Para mi es un gran logro haber regresado a darle ( desde abril ) porque nunca fui muy deportista. Decidí tomármelo en serio, cuando fui mamá, y le estoy muy agradecida a mi maestro José Luis, por ponerme rutinas variadas y me motiva para que este tiempo juntos ( por FaceTime ) sea más que productivo y especial. Con todo el tema de la pandemia, el encierro, la incertidumbre, el miedo a contagiarnos, etc, esto ha sido un bálsamo para mi alma, además de poder estar con mi familia. Es increíble toda la salud física y mental que te regalas cuando entrenas. No te toma tanto tiempo y como te sientes después de hacerlo, no tiene precio. Así que gracias @joseluisdelaogarcia Pero también a mi @sosajhons guapísimo nutriólogo que me regresó a mi peso. ¡ Ah, porque como comimos con el encierro ! Jejjee Me encanta cuando me subo a su báscula ( una vez al mes, en la consulta ) y me dice puras cosas bonitas para que me sienta motivada. “ Vas muy bien, no dejes de entrenar. Que bonita piel, que bien te ves, vamos por más “ , me echa porras cuando voy a mi cita. Así de bello es. A veces es lo que necesitamos, unas palabras de motivación, saber que cuentas con apoyo de gente profesional pero también gente que te quiere y se alegra de tus cambios positivos. Y luego mi @drcesarpeimbert me puso unos tratamientos de drenaje linfático e hidratación de piel, que bueno….También le doy las gracias por preocuparse por mi, mejorar muchísimo mi piel y así, hacemos un gran equipo. Caminar solo es duro, y siempre necesitamos una guía. Mi deseo de hoy es motivarte un poquito. Hay muchos ejercicios que puedes empezar a hacer, moverte poco a poco y empezar a disciplinarte. Se vale Que quieras verte mejor, pero sobretodo, sentirte mejor. Dale que tú puedes. Hoy es jueves de #tbt y si ves tus fotos de hace 5 o 10 años, donde te veías más en forma, muéveteeeeeee. Tu puedes lograrlo. Vas a ver que orgullos@ vas a sentirte de ti mismo. Vamoooooooo’ a movernoooooooooo’ 💃 ¿ Cual es tu excusa pa’ no estar en forma ? Te leo 🙏