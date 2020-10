Rashel Díaz aparece con shorts desgarrados y luce sus piernas al máximo

View this post on Instagram

Recuerdo que con los tacones de flamenco me iba súper bien ¿Con los de aguja y plataforma? Creánme que aún paso trabajo jajaja. Desde que dejé la televisión he estado usando zapatos bajos para ir más cómoda pero no puedo negar que los tacones nos estilizan y nos dan un look genial. Mis chicas, si aún no se atreven a utilizar tacones por temor a no saber usarlos bien, en mis historias les dejo algunos tips para no morir en el intento jajaja. 😅 #VidaRashel