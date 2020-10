La novia de Julián Gil comparte sensual selfie, luciéndose en traje de baño negro

View this post on Instagram

Extrañando esos domingos de carrera. – Ya se me había hecho una costumbre levantarme a las 5:00am aprox eso sí, siempre preguntándome una y otra vez ¿por qué carajos se me había ocurrido inscribirme? Pero siempre encontrando la respuesta inmediata al momento de pensar en mi outfit para correr, mis tenis, mis geles, mi agua, mi café y mi plátano y reuniéndome con amigos, normalmente con un frío que no motivaba en nada hasta que llegabas al corral correspondiente para la salida. El calor de la gente, cada quien preparándose a su forma, riendo, otros quizás asustados por ser su primera vez, la verdad es que uno ve de todo… y eso me encanta. – Al final todo valía la pena, terminar una carrera, fuera la distancia que fuera o simplemente ir a correr a Reforma o a cualquier lugar que te llevara el destino siempre me generaba un sentimiento de satisfacción, y una explosión de endorfinas puras. El post desayuno o la adrenalina de seguir corriendo pero ahora a mi coche para irme a bañar y trabajar… vaya que lo extraño y mucho. – La foto fue mi última carrera, iba por mi PR, no lo conseguí, pero lo disfruté mas que nunca. Ya llevaba con esos 21k una racha de 3 fines corriendo un medio maratón. – La pandemia me ha regalado como 2-3 21k en caminadora y unos 30k cumpleañeros peeeero… – Ya volveremos… ya regresará el día de mi revancha para mi Paris Maratón 2020.