Mariah Carey anuncia el inicio oficial de la temporada navideña

Para Mariah Carey, el 1 de noviembre marca oficialmente el inicio de la temporada navideña, y este mismo domingo ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas en su cuenta de Instagram con un video que representa la transición de Halloween a su época favorita del año.

En la grabación, un hombre disfrazado con una máscara terrorífica abre una puerta cubierta de sangre y telas de araña, en la que se puede leer el mensaje “todavía no”, para encontrarse con la estrella sentada en un suelo cubierto de nieve falsa frente a un árbol de navidad y ataviada con un pijama rojo. “¡Ya es hora!”, exclama la artista en cuanto la cámara llega a su altura mientras suena de fondo la música de su famoso villancico.

Sin embargo, Mariah también ha advertido a sus fans que antes de que llegue el momento de sacar los adornos y de que el tema “All I want for Christmas is you” empiece a sonar constantemente, hay que sobrevivir al día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de este mes en Estados Unidos.

La emoción con la que ella afronta siempre la Navidad no se debe sólo a los beneficios que sigue aportándole una de sus canciones más famosas, que en 2018 rompió el récord del tema más escuchado en un solo día en Spotify y que en 2019 llegó por primera vez al número uno de la lista Billboard Hot 100. La infancia de la diva de la música estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad familiar y ella soñaba con disfrutar de unas fiestas perfectas, con regalos, trineos y calcetines colgados en la chimenea, como las que refleja la letra de “All I want for Christmas is you”.

