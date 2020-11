Usando una blusa de red transparente y tocándose el busto, Maite Perroni posa para una revista

View this post on Instagram

No risk no magic … la expresión de nuestros cuerpos es infinita nuestra conexión con lo desconocido no se dará nunca si no damos el paso . Que placer se encuentra cuando lo hacemos … don’t doubt it , just do it , and life will tell… mientras tanto sólo hazlo … atrévete a ser quien quieras ser , no quien te dijeron q tenías q ser. Sabes quién eres ? Yo he pasado por muchas etapas distintas y eso me ha nutrido y confrontado , pero lo hecho me ha llenado el alma y pecando me he divertido y amando he vivido ..porque después de las intensidades , llegan las pausas … pero mientras más tiempo pasa siempre llego al mismo lugar si hay corazón y verdad ahí me quedo … si NO … ya no pierdo el tiempo … y con el tiempo me he vuelto más clara y franca y aunque a veces incomoda como que me gusta más … just saying … happy life people… that’s what matters . @grazia_magazine_bg esta sesión fue una pasada jugando a ser y ver quien se es … me encanto dualidades deliciosas de la vida . B&W #bulgaria🇧🇬 🙏 #agradecida 🙌🏼