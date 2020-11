Con ajustado enterizo, Luz Elena González ahora se entrena de noche

View this post on Instagram

He pasado por muchas etapas de la vida, de todas aprendí, de las buenas y no tan buenas, ahora se firmemente que el estar bien física y emocionalmente solo depende de mi y para llegar a eso se requiere esfuerzo y también sacrifico, NADA es fácil pero se puede si realmente quieres un cambio en tu vida, pero ojo, solo por ti y para ti ok!!!! Vamos mujeres divinas no se dejen vencer 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼!!!! Yo tengo hipotiroidismo, sufrí depresión, producción de cortísol por estrés, me dio preclamcia en el segundo embarazo y estos me hacían subir de peso excesivamente, pero en todos los procesos y etapas busqué ayuda médica, emocional y deportiva no me permití la derrota y en la búsqueda fuí encontrando balance, no fue fácil, llore mucho, entrenaba en exceso, dejaba la dieta y volvía a ella por que no sentía ni veía resultados inmediatos pero hoy por hoy sigo cuidándome, me relaje y me di chance de disfrutar cada momento de la vida de una manera más conciente,, deje que los medicamentos del Endocrinologo hicieran su trabajo y yo me dediqué a trabajar, comer sano,entrenar y agradecer cada día de mi vida!!!! Las quiero, mamás, hijas, hermanas, amigas, mujeres valientes 🙌🏼🙏🏼💖💖💖💖💖 Entrenadora @analaufit Outfit @chiquitamy_love Agencia @byle360 Job @elheraldodemexico #aquicontigo