Selena Gomez se luce como sexy marinera al usar un body azul y medias blancas de red

En cuestión de minutos Selena Gomez encendió las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que posa muy sexy con varios atuendos.

Entre las imágenes (que fueron tomadas para el primer número de la publicación CR Fashion Book en su edición de China, y que ya alcanzan más de dos millones y medio de likes) destacan unas en las que la cantante aparece usando un body de color azul marino y estilo marinero, complementado con medias blancas de red.

Hace algunos días Selena Gomez sorprendió al aparecer en un video cantando un tema de Miley Cyrus, celebrando así la victoria de Joe Biden en las elecciones para la presidencia de Estados Unidos.

Selena Gomez singing along to “Party In The U.S.A.” via Instagram Stories ❤️ pic.twitter.com/UAMIbnhcew

— Miley News Source (@MCNewsSource) November 8, 2020