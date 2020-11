Carolina Sandoval le da la espalda a la cámara y sale de la piscina mostrando la mini tanguita de su bikini 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval vivió una entrevista sumamente interesante y divertida junto a Yudi Arias, la reconocida tía de Maluma. Juntas compartieron un día de piscina y lucieron ante la cámaras pequeños bikinis, exponiendo así dos tipos de cuerpos y estilos. Y es que esta era la intención del video y la conversación, demostrar que existen diferentes tallas y bellezas en el cuerpo femenino.

Junto a la entrevista Carolina Sandoval expuso lo siguiente: “Un almuerzo para todas las tallas, sabores y colores... Hoy es día de empoderamiento crudo, directo y muy divertido. Hablemos del amor individual y el amor a tu propio cuerpo sin importar los supuestos “patrones” de belleza. By the Way, estos vestidos de baño son diseñados por ella misma para su tienda @lawazzashop 😉 Recuerden que si nos unimos y nos apoyamos como mujeres somos mas fuertes”.

El público no solo disfrutó de la conversación y de las ocurrencias de “La Venenosa”, sino que comprobó de nuevo que la venezolana no tiene complejos. De espaldas y de frente a la cámara expuso su cuerpo y en ningún momento vaciló, pese a saber que muchos la criticarían por sus formas, exponiendo más sus propios complejos, tal vez, que los que Carolina ha demostrando no tener.