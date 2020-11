Thali García, de “El señor de los cielos”, sube de peso y se muestra orgullosa de su celulitis posando en bikini verde

View this post on Instagram

Pensé en editarme el cuerpo en estas fotos antes de subirlas. La 1ra. razón es por que estoy de nuevo: 6 kilos arriba de mi peso; así es la enfermedad de Hashimoto. Hace dos meses estaba completamente atlética y hoy retengo líquidos, tengo mucha celulitis y flacidez, me salen cachetes de hámster y papada. Lo segundo es que siempre que me han encontrado alguna imperfección en una foto, me destrozan en críticas y si a eso le suman mi cabello corto…🙄 Verme así: ME HACE SENTIR MUCHA INSEGURIDAD por que uds. están acostumbrados a verme de otra manera, me aíslo, no quiero subir contenido así, porque siento que este cuerpo “no me representa”, me deprimo, dejo de sentirme sexy, me da pena que mi esposo me vea sin ropa, etc. Me animé a subirlas por que tengo una personita que quiero mucho, que esta igual o peor que yo, no quiere comer, no quiere que la vean, dice que no le gusta su cuerpo y eso que es sumamente hermosa. ¿Pero que es ser hermosa(o) realmente? Rápidamente pensé que esta persona se ve de esa forma, por que todas las referencia que encuentra en las redes son estrictamente “perfectas” comenzando con la de “Regil”, de acuerdo; todos queremos un cuerpo escultural, pero todos tenemos ese presupuesto y ese tiempo? Cuando he estado así, todas y cada una de las veces me he matado en dietas consumiendo nulos carbohidratos, haciendo mínimo 2 horas de ejercicio al día, inyectándome encimas, haciéndome aparatologia etc, OJO: me encanta exigirme, me encanta poder modificar mi cuerpo y encontrar mi mejor versión, pero; esta también soy yo! Este es mi cuerpo que sufre de un desajuste tiroideo autoimmune y como yo, hay miles de mujeres que no son “Barbaras”, que son mamás que trabajan, que han sufrido los estragos de los embarazos, del poco tiempo para ellas, diabéticas(os) o chicas con sobrepeso que creen que por tener una pancita o las piernas con estrías no son hermosas. Y saben que: estamos COMPLETAMENTE EQUIVOCADAS. Somos hermosas en todas nuestras versiones, normaliza tu cuerpo, ámalo, háblale bonito y sobre todo escúchalo. Les dejé varias fotos para que puedan burlarse o darme amor. Elijo aprender a amarme! Your choice. #embrace #hottie #xoxo