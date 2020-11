Del desamparo a las artes culinarias

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde muy pequeño, Gabriel Rondón se sentía diferente a los demás niños. Sus gustos por la ropa e intereses personales eran distintos. En su adolescencia, conoció el término “transgénero” y fue algo con lo que si se identificó.

“Desde los 4 o 5 años yo me sentía más masculino y aunque tenía el cabello largo me vestía como hombre”, contó. “La gente me preguntaba si era niña o niño”.

Ahora se identifica como transmasculino. Al aprender más acerca de la terminología y conocer a otras personas como él, dijo que comenzó a experimentar un sentido de identificación y sabía que allá afuera había una comunidad similar.

Cuando le contó a su madre, ella lo apoyó completamente. Su padre tampoco objetó su decisión ya que el tío de Gabriel, hermano de su padre, es gay.

A los 21 años, el joven decidió dejar su natal Texas para mudarse a San Diego, California a vivir con su padre. Poco tiempo después, se cambió de ubicación a Los Ángeles con una amiga.

Su situación era estable, trabajaba en un gimnasio y rentaba un apartamento con un compañero de cuarto.

A mediados de 2017, todo cambió. Gabriel perdió su empleo en el gimnasio y a los pocos días el compañero de apartamento, con quien compartía los gastos, se fue del lugar.

Así fue como se quedó con un gasto de alquiler que no podía llegar a cubrir. En poco tiempo, fue desalojado del lugar.

Sin empleo y sin techo, el joven se resistía a regresar a casa de su padre en San Diego o con su madre en Texas, así que por un tiempo durmió en el sillón de un amigo.

“Aunque sé que tengo el apoyo necesario, no quise regresar a Texas porque allá no hay muchas oportunidades y siento que aquí es donde quiero estar”, contó.

En cifras

El último conteo de personas sin hogar en Los Ángeles demostró que en el área metropolitana hubo un aumento del 19% de jóvenes de 18 a 24 años que no tenían vivienda en 2020, en comparación con el año anterior.

Se estima que los jóvenes LGBTQ+ constituyen hasta el 40% de esta población.

Frank McAlpin, supervisor de vivienda en el Centro LGBT dijo que hay muchas razones por las cuales los jóvenes LGBTQ+ terminan en las calles.

Entre ellas está la inseguridad económica, el crecer en un hogar de crianza —donde al cumplir la mayoría de edad tienen que irse, y en muchas ocasiones no saben a dónde; sumado a la falta de apoyo del sistema una vez que sobrepasan los 18 años.

Otras razones, que son comunes en las comunidades de color incluyendo la latina, es la falta de identidad, rechazo, violencia y problemas migratorios.

Se estima que la población de jóvenes sin hogar del Centro LGBT es 24% transgénero o no binaria y 85% jóvenes de color. Más del 19% tienen antecedentes en el sistema de justicia juvenil y el 28% proviene de hogares de crianza —la mayoría con múltiples colocaciones; es decir, que estuvieron en varias casas con diversas familias.

Encuentra una oportunidad

Gabriel cuneta que un día, mientras iba a la clínica para recibir sus hormonas, se enteró que el Centro LGBT de Los Ángeles tenía un programa enfocado para la juventud.

Así que sin dudarlo decidió comunicarse con ellos para ver qué servicios ofrecían.

“Ahí me enteré que daban servicios para ayudar a conseguir empleo y comencé a trabajar en un restaurante que es propiedad de uno de los miembros de la junta de aquí”, contó Gabriel.

Después de trabajar en el restaurante por cerca de un año, se enteró que el centro había abierto un programa de artes culinarias y le ofrecieron la oportunidad de participar como representante del programa de jóvenes.

El beneficio de este programa es que los estudiantes no tienen que pagar nada. De hecho les pagan por completar 300 horas en total. Tienen que llevar 25 horas a la semana y reciben un pago del salario mínimo por hora.

“Acepté, completé el programa, me gradué en julio de 2019 y me ofrecieron un trabajo aquí en el centro”, dijo emocionado.

El Centro LGBT ofrece varios servicios dependiendo la necesidad de la persona. Para los jóvenes, ofrecen un lugar donde puedan sentirse en un lugar seguro.

Entre los principales programas que les ofrecen está lo referente al empleo, la educación y los servicios de ayuda mental, dijo McAlpin.

Les ofrecen comida, acceso a los baños, ropa y servicios directos con recursos de acuerdo a la necesidad de cada joven.

“También tenemos un programa de vivienda, un refugio de emergencia y un programa de vivienda de transición”, dijo McAlpin.

Ahora Gabriel ha encontrado su pasión por la comida mientras trabaja como chef de tiempo completo en el Centro LGBT y es instructor del exclusivo programa de Artes Culinarias. Nuevamente ha logrado salir adelante y vive de forma independiente en su propio hogar.

“Mis padres se sienten muy orgullosos de mí… Mi madre me dice que no importa lo mal que me esté yendo en la vida, siempre hay alguien que le está yendo más mal y por eso me ha inculcado que siempre debo ayudar a los demás”.

Ahora su plan es crear una fundación donde pueda alimentar a las personas sin hogar. Para él esta es una forma de regresar un poco la ayuda que él recibió cuando más lo necesitaba.