Los 5 escándalos más grandes en la carrera de Johnny Depp

Johnny Depp actualmente está en el ojo del huracán. Sus múltiples batallas legales desencadenadas por su divorcio le han costado su papel en Animales Fantásticos, cosa que sus fans no tomaron muy bien. Pero sus peleas con Amber Heard y el medio The Sun no han sido los únicos problemas que ha tenido que enfrentar. Aquí te dejamos algunos de los escándalos que se le han presentado a lo largo de su carrera.

1. Fracasos en la taquilla

Si bien el talentoso actor ha estado en éxitos taquilleros de la mano de grandes directores, ha participado en más de una producción que ha dejado mucho qué desear. Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) fue una de las películas que no le fue muy bien económicamente y después de ella le siguieron fracasos consecutivos en proyectos como Mortdecai o Trascendence. Hasta su larga y (hasta el momento) efectiva relación con Tim Burton fracasó con Sombras misteriosas. Poco a poco comenzó a ser señalado como uno de los “artistas menos rentables en Hollywood” debido a que era un actor bien pagado que no podía dejar éxitos.

2. Acusaciones de maltrato

En el 2016, un año después de que Heard y Depp celebraran su boda, la actriz presentó en el juzgado una demanda de divorcio y una orden de alejamiento, el juez lo aprobó. Acusaba a Johnny por maltrato físico; presentó pruebas y varias imágenes de ella con el rostro golpeado. Esto trajo mucho problemas a nivel profesional. No fue sino hasta principios de 2020 que salieron a la luz unos audios en donde Heard admite que ella maltrataba y Johnny. A pesar de haber tenido razón, Depp recibió muchos ataques por todo el tema.

3. Ruina y denuncias

Parece que Depp tiene grandes problemas administrativos pues su extravagante estilo de vida y sus gastos desmedidos lo han llevado a perder millones. En el 2017 acusó a sus exdirectores financieros por fraude de $25 millones de dólares. La respuesta de los demandados fue señalar que el único culpable de sus problemas financieros era el mismo actor. Y es que tan solo en ese año los gastos mensuales de Depp ascendían a más de un millón de dólares. Al igual que Nicolas Cage, los lujos de Depp le estaban costando caro.

4. “Australiagate”

Uno de los más grandes escándalos que vivieron Amber Heard y Depp como pareja sucedió en Australia en el 2015, durante la filmación de Piratas del Caribe: La leyenda de Salazar. La pareja fue perseguida por la justicia del país por introducir a sus dos perros ilegalmente. Para evitar la pena de 10 años de cárcel, hicieron un video pidiendo disculpas.

5. Sus problemas con las drogas

En el 2018 admitió tener problemas con las drogas. Luego de que en varias apariciones públicas se viera en muy mal estado y en los sets de grabación no se pudiera aprender sus líneas, el actor confesó que consumía desmedidamente alcohol y varias sustancias tóxicas. “Me hacían sentir mejor”, dijo en una entrevista. Pero no todo el tema de Johnny con las drogas es malo, recientemente dio una polémica, pero no tan desalentadora, declaración cuando reveló haberle dado marihuana a su hija cuando tenía 13 años para enseñarle que no debía consumir drogas con gente que no conocía.

