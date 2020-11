Así lucían los grandes actores de Hollywood en su primer papel

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hollywood está lleno de icónicas celebridades que con el paso del tiempo han dejado huella en la industria con sus diferentes papeles. Sin embargo no nacieron siendo grandes, pues tuvieron que iniciar desde jóvenes a buscar la fama. Aquí te dejamos algunos los primeros trabajos que les abrieron las puertas muchas oportunidades en el futuro.

1. Bryan Cranston

El actor que ahora es conocido por su papel en Breaking Bad apareció por primera vez en la pantalla chica en la película The Return of the Six Million Dollar Man and the Bionic Woman de 1976, haciendo el papel del “Doctor Shepherd”.

2. Leonardo DiCaprio

Su primera aparición frente a la cámara fue en el programa Growing pains en 1992, en donde interpretó a Luke Brower. La serie se trata de un psiquiatra que cría a su familia en los suburbios de Nueva York. En ese entonces Leo tenía solo 18 años y no se imaginaba que llegaría a ganar el Oscar algún día.

3. Jennifer Aniston

La carismática Jennifer Aniston creció en Friends sin embargo, antes de todo eso apareció en la serie Ferris Bueller de 1986 en donde interpretó a Jeanie Bueller. La serie está basada en una película llamada Ferris Bueller’s day off. La actriz tenía 17 años.

4. Robert De Niro

Un debut un poco menos glamuroso lo tiene Robert De Niro quien apareció en la película Three rooms in Manhattan del año 1965 como parte de los extras. Quién diría que aquel joven de 22 años se convertiría en un famoso y popular actor.

5. George Clooney

Su primer papel fue en la película Return to horror high de 1987 con el papel de Oliver, la historia trata sobre un equipo de cinematográfico trabajando en una escuela donde había una serie de matanzas realizadas por un asesino suelto. Ahora es una celebridad que puede darse el lujo de regalar millones a sus mejores amigos.

