Isabel Allende le dice a Barack Obama que se ve muy ‘caliente’

¿Te imaginas a Barack Obama siendo entrevistado por Isabel Allende? ¿Te imaginas que la escritora chilena lo ponga contra la pared preguntándole por las deportaciones y las personas que hasta estuvieron enjaulados?… Si no te imaginas que eso pueda ser posible, mucho menos que la entrevista termine con un: “Tú luces muy HOT”, de la autora de Best Sellers al ex presidente.

Pues todo eso pasó estos dos días en ‘Despierta América’. El show de las mañanas de Univision no solo consiguió tener una entrevista exclusiva con Obama, es decir el ex presidente fue al único medio en español en Estados Unidos a quien le concedió esta charla, sino que fueron más allá y lograron que su entrevistadora fuera nada más y nada menos que Allende.

El motivo era la noticia de que acaba de lanzar un libro, ‘Una Tierra Prometida’. Esta doble tarea se vio en dos partes. En la primera, Isabel Allende puso contra la pared a Barack Obama al preguntarle no solo por el racismo, sino por las deportaciones en sus dos mandatos y aquella promesa a los dreamers de darles la ciudadanía que no les pudo cumplir.

Este miércoles, en la segunda parte, fue una más humana en donde habló del papel de Michell Obama en sus mandatos, de cómo educaron a sus hijas para que entendieran que todos esos lujos y comodidades eran solo circunstanciales,y en especial la gran ayuda de su suegra.

Obama también habló de los momentos duros de su mandato y de aquellos que lo llenaron de satisfacción. Del golpe que significó el fallecimiento de su madre, y de que sus hijas son su mayor recompensa.

Orgulloso de que se lo recuerde como un hombre honesto y lejos de cualquier escándalo de corrupción o de cualquier otro tipo, lo que Obama no imaginó nunca fue cuál sería la despedida de esta experiencia para ambos. Sí, Allende, quien a esta altura de su vida y con todo lo que ha vivido está más allá del bien y del mal, no tuvo ningún reparo en echarle un piropo al ex presidente.

“Tu luces muy HOT”… Obama se sonrojó, comenzó a reírse y con el humor que siempre lo caracteriza, pero sobre todas las cosas, siendo un gran caballero, le respondió: “Gracias, se lo recordaré a Michelle para que sepa lo bueno que tiene… Tú también está muy guapa, te veo”.

Recordemos que en el 2014, mientras Obama era presidente, le entregó a Allende la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país. Este encuentro, sin duda fue de otra índole en donde ambos se dieron un gran gustazo y ‘Despierta América’ se llevó tremenda pieza digan de un Emmy.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DE LOS PIROPOS: