Karol G deslumbra con un sexy body transparente y pantalones a la cadera

Este año ha marcado la consolidación definitiva de Karol G en el mundo de la música urbana, convirtiéndose en la intérprete femenina más exitosa gracias a los temas “Tusa” y “Bichota”.

El éxito que la colombiana ha obtenido se ha reflejado en una imagen mucho más sensual, que se puede ver en sus redes sociales; recientemente Karol deslumbró con una foto en la que modeló el sexy atuendo que usó en la pasada entrega de los American Music Awards, compuesto por pantalones a la cadera y un body transparente con aplicaciones de pedrería, con el que resaltó sus curvas.

No sólo el look de Karol G ha cambiado, sino también los mensajes que escribe en Instagram, los cuales la muestran como una mujer decidida y segura de sí misma: “Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA! 🔥”

