Celebridades del mundo de la farándula lloran la muerte de Maradona 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La muerte de Diego Armando Maradona ha golpeado no solo al mundo del deporte rey sino también al de las celebridades de la farándula internacional. Famosos como Ricardo Arjona, Maluma, Ricky Martin y Lucía Méndez han reaccionado a su pérdida.

Aquí les compartimos algunos de los más sentidos mensajes de los famosos y estrellas del fútbol que hoy están de luto por la muerte de “El Diego”, considerado el mejor jugador de fútbol de la historia.

Ricardo Arjona: “A principios de los 90, yo hacía un concierto en el opera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos TE CONOZCO . La mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia a su lado. El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejo una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio. Yo no sé a dónde va uno a parar, pero a donde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte“.

Ricky Martin: “Vuela alto amigo. Te extrañaremos. #Diego #Maradona 🖤🖤🖤”.

Manuel Mijares: “Una estrella que brillo en todo el mundo! #maradona #qepd”.

Silvestre Francisco: “Grande Diego! Descansa pelusa ☹️ sentido pésame a todos los Maradonianos 🇦🇷”.

Maluma: “Se nos fue lo mas grande que ha tenido el fútbol. QEPD Diego, te vamos a extrañar por montones, fuerza a su familia 🙏🏻😔”.

Mandy Fridmann: “CHAU MARADONA… En 1996 mi jefe de ese momento, Tito Jacobson, me dijo: “Andreíta, escribíte la necrológica de Diego, el pibe no sale de esta”… Cada tanto nos ponías a correr, a hacer guardias en hospitales y volver a escuchar el: “Andreíta, actualizáte la necrológica del Diego”…. Y semanas después te entrevistaba en discotecas o mientras te deban algún masaje en una chacra de Punta del Este. Te vi reír tanto como insultar. Me diste abrazos y también alguna que otra puteada. Te escribí brillando y te escribí rodeado de oscuridad…. Tito, la necrológica está desactualizada, pero esta vez el Diego sí se fue. Que puedas conseguir la paz que aquí nunca tuviste”.

Patricio “El Pato” Borghetti: “Estoy quebrado💔. Gracias por todo Diego D10S QEPD”.

Lucía Méndez: “Es una lamentable perdida 🌺sumadas a las que ya hemos tenido este año 🌺 #QDEP #DiegoMaradona”.

Residente: “Diego era un genio del fútbol y parece qué haciendo cosquillas también. Recordando ese lado que no todos conocían. Un abrazo a sus hijos y a su familia en este momento tan dificil. 🇦🇷❤️ 10 Diego Maradona y Milo”.

Cristiano Ronaldo, “CR7”: “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, crack. Nunca serás olvidado”.

Radamel, “El Tigre”, Falcao: “Eterno. Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportuidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño “Tu legado permanecerá por siempre. Gracias por todo Diego, gracias por permitirnos disfrutar de tu talento en el campo de fútbol. Te extrañaremos. Mi abrazo fuerte a su familia y a todo el pueblo argentino en estos momentos”.

Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”: “Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo”.

Carlos “El Pibe” Valderrama: “Envío un abrazo de condolencias a toda la familia de @maradona a la gente de Argentina y a toda la afición qué llora su partida. #lapelotanosemancha solo puedo dar gracias ídolo!”.

Lionel Messi: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”.

Javier “El Chicharito” Hernández: