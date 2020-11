Duro revés al Real Madrid: El Alavés lo exhibió y lo venció a domicilio

En lo que fue una tarde negra para el Real Madrid, el Alavés le arrebató los 3 puntos en el estadio Alfredo Di Stéfano, tras derrotarlos 1-2 en duelo correspondiente a la jornada 11 de La Liga.

Los albiazules se fueron adelante en el marcador muy pronto, apenas al minuto 5 por la vía del penal, luego de que el árbitro señalara una mano en el área de Nacho Fernández. Lucas Pérez fue el encargado de cobrar y convertir el gol que abrió el marcador.

GOAL FOR ALAVES!

The visitors get a penalty early on in the match and Lucas Perez converts from the spot to make it 1-0 inside five minutes.#RealMadridAlaves LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/rsdblwweXR

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 28, 2020