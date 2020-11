Las cinco Spice Girls preparan una sorpresa para los fans de cara a 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La última y exitosa gira de las Spice Girls dejó a los fans con el mal sabor de boca de no haber podido ver a las cinco componentes originales de la banda reunidas sobre el escenario, a pesar de que durante las entrevistas promocionales se insinuó en varias ocasiones que Victoria Beckham podría aparecer por sorpresa en alguno de los conciertos, sin importar aparentemente que ella se haya cansado de repetir que su etapa como estrella del pop quedó atrás hace tiempo.

Finalmente no fue así, pero todavía queda la posibilidad de que las cinco chicas picantes colaboren en un nuevo proyecto no relacionado con la música para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la formación el año que viene. Los últimos rumores que circulan al respecto aseguran que Geri Halliwell, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Victoria se reunieron hace meses para poner en marcha esa celebración y ahora la Spice deportista ha confirmado que sí se traen algo entre manos.

“Tenemos un grupo de WhatsApp y todas estamos hablando de ello, pero no puedo decir nada más”, le ha confesado a la revista You. A diferencia de su compañera Mel B, que fue la culpable de avivar los rumores sobre una supuesta aparición de Victoria en la gira, a Melanie C no le gusta jugar con las ilusiones de sus fans, por lo que puede dársele bastante credibilidad a sus declaraciones.

