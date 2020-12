Novio de Cynthia Klitbo enciende las redes con sexy baile dedicado a la actriz

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado 26 de octubre, Cynthia Klitbo sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar por medio de una atrevida fotografía su noviazgo con el Youtuber conocido como “Rey Grupero“, quien es 20 años menor que ella. Sin embargo, nuevamente causó revuelo al compartir un video en el que se puede ver al influencer de 33 años haciendo sexy baile dedicado a la actriz.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde la estrella de televisión publicó una grabación del momento en que su pareja se despoja de la ropa y baila para ella al ritmo de “I’m too sexy” de Right Said Fred, mientras realizan una videollamada, causando todo tipo de reacciones de ella y sus seguidores.

“¡Cómo no me voy a enamorar me haces el día en mi trabajo!“, se lee como descripción a la publicación que ha sido reproducida más de 110 mil veces.

El sensual baile de Luis Alberto Ordaz, nombre real de “Rey Grupero“, sorprendió a la villana de telenovelas, quien no dejó de reír en todo momento, mientras observaba el sensual baile de su amado.

Recordemos que la pareja se encuentra separada desde hace unas semanas debido a que la actriz viajó a Perú para cumplir con las grabaciones de una serie, no obstante, esto no ha sido impedimento para mantener su relación sentimental a distancia, todo con ayuda de la tecnología.