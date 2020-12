“Mi bebé es sólo dos años menor que yo”: embrión congelado rompe récord histórico de parto a feliz término

Molly Everette Gibson acaba de nacer en Tennessee y gracias al milagro de la ciencia técnicamente es apenas 18 meses menor que su madre Tina.

Sucede que la bebé proviene de un embrión que fue congelado en octubre de 1992, cuando su hoy madre sólo tenía 18 meses de edad. Así que técnicamente la recién nacida es muy “mayor de edad”.

“Es difícil entenderlo”, confesó Tina al New York Post desde su casa en Knoxville. “Pero, en lo que a nosotros respecta, Molly es nuestro pequeño milagro”.

Según investigadores de la Biblioteca Médica de la Universidad de Tennessee en Preston, Molly ingresa a los libros de historia como el embrión congelado por más tiempo que resultó en un nacimiento vivo, del que haya registro.

Sorprendentemente, no es un caso aislado en esta misma familia: la llegada de Molly el pasado 26 de octubre rompió el récord anterior de su hermana, Emma Wren, quien pasó 24 años en el hielo antes de nacer en noviembre de 2017.

Los embriones se refrigeraron juntos, así que Emma y Molly son hermanas genéticas completas. Fueron descongelados con casi tres años de diferencia en el Centro Nacional de Donación de Embriones (NEDC) antes de sus respectivas transferencias al útero de Tina.

De cara al futuro, Tina y su esposo Ben ya están discutiendo planes para expandir su peculiar familia. La próxima vez probablemente será mediante adopción convencional. Después de todo, no pueden conseguirle a las niñas otro hermano biológico del NEDC. “Hemos usado todos los embriones ‘genéticos’ para conseguir a Emma y Molly”, concluyó Tina. “Por ellos, estaremos eternamente agradecidos“.

