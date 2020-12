Cámara Baja aprueba proyecto que despenalizaría la marihuana en EE.UU. y eliminaría condenas previas

La Cámara de Representantes aprobó hoy en Washington DC un proyecto de ley histórico que despenalizaría a nivel federal el uso de la marihuana.

La Ley de Reinversión y Eliminación de Oportunidades de Marihuana (Ley MORE en inglés) fue aprobada por un margen de 228-164.

Específicamente, la Ley MORE eliminaría el cannabis de la lista de Sustancias Controladas y las sanciones penales para cualquier persona que fabrique, distribuya o posea marihuana.

La ley, oficialmente llamada H.R.3884, también establecería un proceso para eliminar las condenas y realizar audiencias de revisión de sentencias relacionadas con delitos federales de cannabis. Según el proyecto, las referencias legales a la marihuana serían reemplazadas por la palabra cannabis.

La legislación requeriría que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publique regularmente datos demográficos sobre los propietarios y empleados de negocios de cannabis.

El proyecto de ley establecería un fondo fiduciario para apoyar varios programas y servicios para individuos y empresas en comunidades afectadas por la guerra contra las drogas. Se impondría un impuesto del 5% sobre los productos de cannabis y exigiría que los ingresos se depositaran en el fondo fiduciario.

La aprobación de la Ley MORE marca la primera vez que una cámara del Congreso en pleno se ocupa del tema de la despenalización federal del cannabis.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó el proyecto progresista, es probable que enfrente una dura oposición en el Senado, encabezado por el líder republicano Mitch McConnell. Sin embargo, si los Demócratas logran ganar las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia, tomarían el control del Senado en 2021 y la Ley MORE tendría más posibilidades de convertirse en ley, informó Pix11.

