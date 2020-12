Selena Gomez se siente “libre” al hablar abiertamente de sus problemas mentales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante Selena Gomez lleva algunos años expresándose abiertamente sobre sus altibajos psicológicos, como quedó patente en su último y exitoso trabajo discográfico Rare, tras haber tratado de esconderlos durante buena parte de su vida a fin de proyectar esa dañina imagen de perfección absoluta que solía exigir la industria del entretenimiento estadounidense. Gracias a ese cambio de rumbo, la intérprete ha ganado altas cotas de “libertad” desde entonces y ha constatado que la mejor forma de sobrellevar los contratiempos pasa por ser capaz de hablar de ellos y analizarlos en profundidad.

“Creo que cuando puedes hablar de ello, te asustas menos. Así que diría que he ganado mucha libertad desde que empecé a abordarlo de esta manera. Hubo un momento en mi vida en que me sentía diferente, como que no entendía por qué reaccionaba de la forma en que lo hacía. Me preguntaba: ‘¿Por qué me siento así y nadie más lo hace?’ Tuve que hacer un gran trabajo para poder entender esa parte”, ha confesado la antigua estrella Disney en el marco de un evento virtual organizado por la revista Teen Vogue.

La artista y también diseñadora ha aprovechado la plataforma que le ha ofrecido la publicación para animar a sus seguidores más jóvenes a que compartan sin miedo y sin prejuicios aquellas preocupaciones que afectan a su autoestima y a su estabilidad emocional, ya que la comunicación es, en su opinión, una de las dinámicas terapéuticas esenciales para poder resolver los problemas y ganar calidad de vida.

“Creo que mi carrera y mi trayectoria personal se han visto muy marcadas por momentos muy concretos. Cuando de repente me di cuenta de la importancia de hablar y expresar tus emociones, hice todo lo posible para que la gente de mi entorno supiera que sincerarse sobre los sentimientos de cada uno era genial para aprender a lidiar con ellos. Y ahora estoy obsesionada con conseguir que todo el mundo haga lo mismo”, explicó.

