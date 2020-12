Los momentos que marcaron el año de Chiquis Rivera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquis Rivera dio mucho de qué hablar este 2020 y es que la cantante no solo acaparó los titulares de los medios con su divorcio, sino que también mostró su lado más sensual en sus redes sociales (y luego lo eliminó). Así que si no recuerdas los momentos que vivió la hija de Jenni Rivera, aquí te los dejamos.

1. Abrió el año causando conmoción

En enero la cantante compartió un video en donde aparecía con el ojo morado esto asustó a sus fans quienes especularon que Lorenzo Méndez le había hecho daño. La intérprete desmintió los rumores y aseguró que fue una reacción a un tratamiento de belleza que se había hecho.

2. Comienzan las especulaciones

Los rumores acerca de una posible separación comenzaron a rondarla en marzo. En el programa Suelta la Sopa señalaron que no se habían mostrado en sus redes sociales juntos y que su relación había perdido la dinámica que la caracterizaba.

3. Reveló una pérdida

Un mes después, Chiquis y Lorenzo confesaron que su perro “Dallas” había fallecido. Pasaron por ese duro momento en noviembre y no fue hasta este año que lo dieron a conocer públicamente.

4. Se convirtió en tía

Con el nacimiento del hijo de Jacqie Rivera, Chiquis se convirtió en tía nuevamente y no dudó en mostrar su cariño a través de las redes sociales.

5. Se muestra sin nada en Instagram

Para celebrar su cumpleaños número 35, la cantante compartió una atrevida fotografía en donde sacó su lado más sexy. Utilizando solo un enorme collar apareció sin nada que la cubriera y por ello se llevó miles de “me gusta” y comentarios en donde la felicitaban.

6. Confiesa sus problemas

Luego de meses de especulaciones, la cantante reveló que sí tenía problemas con Lorenzo. Además se dijo que él le había sido infiel, que ella lo corrió de la casa y que ya no usaban sus anillos de compromiso. Él pidió que no se metieran en su matrimonio.

7. Se separan

En el mes de septiembre fue cuando confirmaron su separación, la cantante aseguró que fue lo mejor y una decisión muy difícil. Aunque todavía no hacían oficial su divorcio, las cosas cambiarían poco después.

8. ¿Tiene un nuevo amor?

No pasó mucho tiempo cuando salió a la luz la identidad de quien sería la supuesta nueva conquista de Chiquis. Se trataba de “Mr. Tempo”, un empresario a quien se le vio muy cariñoso con la cantante. Si bien al principio parecía que se estaban conociendo. Poco después ella dio señales de que todo terminó.

9. Su divorcio

Luego de muchos meses de especulaciones y rumores, fue en noviembre que por fin la cantante rompió el silencio sobre su divorcio y aseguró que era lo mejor para ambos pues estaban pasando por un mal momento. Los detalles del divorcio se dieron a conocer poco después y se supo que ninguno pediría pensión.

10. ¿Regresan y hay bebé?

En noviembre y diciembre la relación de Chiquis dio un giro inesperado luego de que se dijo que ella le había rogado regresar. Y esto no quedó ahí pues incluso se especuló que estaba embarazada. La única que sabe la historia completa es Chiquis y aunque en el programa Chisme no Like han asegurado que no espera un hijo, los rumores todavía no la abandonan.