FDA autorizará vacunación en EE.UU; podría comenzar a aplicarse el lunes

La vacuna COVID-19 de Pfizer recibirá luz verde para su uso en EE.UU. por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y podría comenzar a aplicarse desde el lunes, anunció esta mañana el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar.

“Tengo buenas noticias”, dijo Azar en el programa “Good Morning America” ​​de ABC. “Hace poco, la FDA informó a Pfizer que tienen la intención de proceder hacia una autorización para su vacuna”.

Desarrollada por Pfizer y la empresa alemana BioNTech, será la primera vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.

La noticia de EE.UU. se produce un día después de que una junta asesora de la FDA votara para aprobar el medicamento para su uso de emergencia luego de una audiencia de todo el día con expertos en salud.

“Entonces, probablemente en los próximos días, mientras trabajamos para negociar con Pfizer la información que los médicos necesitan para recetarla adecuadamente, deberíamos estar viendo la autorización de esta primera vacuna”, continuó Azar. “Podríamos ver a la gente vacunándose el lunes, martes de la próxima semana”.

La vacuna de Pfizer fue aprobada para su uso la semana pasada en Reino Unido, y comenzó a aplicarse a los ciudadanos británicos inmediatamente después, acotó New York Post.

NEW: HHS Azar says FDA will proceed with emergency use authorization for Pfizer-BioNTech COVID-19 coronavirus vaccine and vaccinations could come as soon as Monday or Tuesday of next week. https://t.co/v1dsjMAvCK pic.twitter.com/48CGRJRTVs

— Good Morning America (@GMA) December 11, 2020