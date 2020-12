Todo los detalles de la pelea entre Javier Ceriani y Daniel Bisogno

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Javier Ceriani se ha convertido en una de las figura más importantes del entretenimiento, y es que el actor argentino y Elisa Beristain han logrado que su programa, Chisme no Like, se posicione junto a los grandes medios de noticias del espectáculo. Sin embargo la forma de ser de Ceriani no gusta a todos y uno de sus principales detractores es Daniel Bisogno quien se ha involucrado en una fuerte polémica luego de insultar públicamente al argentino. Y si no estás al tanto de esta pelea aquí te dejamos los detalles.

1. ¿Cómo comenzó todo?

Todo inició hace unas semanas, cuando a través de Chisme no like confirmaron en exclusiva la nueva relación de Marjorie de Sousa, esto no agradó a Ventaneando en donde arremetieron contra el programa de Youtube. Bisogno insultó fuertemente a Ceriani llamándolo “asqueroso” y se refirió a él como una “bruja mal cogida”. Al conductor no le bastó con decirlo en el programa liderado por Pati Chapoy sino también lo reafirmó en Twitter, en donde ha tenido más de una polémica.

2. La respuesta de Ceriani

Luego del ataque, el argentino aseguró en su programa que los insultos no lo ofendían, sino que estaba sorprendido por la homofobia por parte del conductor. Además agregó que había recibido información de que Bisogno quedaría fuera de Ventaneando, algo que sorprendió a muchos pues el conductor ha sido la mano derecha de Chapoy por mucho tiempo.

3. Bisogno desaparece del programa

La noticia de que el conductor quedaría fuera del programa corrió rápido y no tardaron en aparecer las diferentes versiones. Según la revista TvNotas en su edición de este martes aseguró que el conductor está castigado y sería retirado de sus actividades sin goce de sueldo supuestamente hasta enero.

4. Las revelaciones de Ceriani

Luego de que ocurriera esto, el argentino habló sobre el pasado del conductor, asegurando que no ha podido expresar su sexualidad abiertamente. A través del programa CNL contactó a una de sus supuestas conquistas.

Al día de hoy Bisogno no ha aparecido en su programa y Ceriani asegura que el conductor insiste en hablar del tema en la radio. Habrá que esperar a ver qué pasa con esta polémica y las cosas nuevas que traiga.

