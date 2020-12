5 Parejas de telenovelas que no tuvieron química en pantalla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A diferencia de lo que algunos pensarían, la actuación no es nada fácil; los actores no solo deben convencer al público de que son otra persona, sino también tienen que adoptar sentimientos ajenos. Hoy te dejamos una lista de parejas que no lograron convencer con su amor en la pantalla y su trabajo terminó pasando desapercibido.

1. Anahí y Sergio Goyri en Dos Hogares

La telenovela del 2011 tuvo a dos fuertes actores sin embargo esto no siempre es la fórmula para el éxito. La audiencia ya comentaba la “poca chispa” que había entre ellos lo cual no ayudó cuando TvNotas publicó la noticia de que Anahí no quería besarse con Goyri. La actriz tuvo que desmentir esto, sin embargo era evidente que simplemente no podían hacerlo funcionar para la cámara.

2. Maite Perroni y Pedro Fernández en Cachito de Cielo

La premisa de la telenovela tenía de todo: un triángulo amoroso, ángeles, reencarnación, el dilema romántico de un sacerdote… sin embargo esto no logró convertirla en un éxito de la pantalla chica. Pedro Fernández debía interpretar a un “joven futbolista que había reencarnado en un sacerdote” mientras que Perroni debía fingir que se enamoraba nuevamente de su novio muerto. Al final la audiencia no quedó convencida con la pareja principal y la producción pasó al olvido muy pronto.

3. Zuria Vega y Mario Cimarro en Mar de Amor

Esta pareja de ficción que llegó a la pantalla en el 2010 se vio perjudicada por el mal carácter de su protagonista. Mario Cimarro fue despedido dos días antes de finalizar las grabaciones con aproximadamente 40 escenas por grabar. El resultado final presentó una telenovela con una protagonista incómoda y escenas que parecían “llenar” agujeros.

4. Yadhira Carrillo y Sergio Reynoso en Barrera de Amor

Antes de que se retirara de la actuación, Carrillo era una de las actrices más populares de las telenovelas. En el 2005 actuó al lado de Sergio Reynoso en un melodrama que fue demasiado denso para la audiencia. Fue el primer protagónico de él y desafortunadamente el amor que debía interpretar no logró convencer al público.

5. Ximena Navarrete y William Levy en La Tempestad

En el 2013 se estrenó la telenovela protagonizada por William Levy y Ximena Navarrete, la cual fue el debut de la Miss Universo en los melodramas. A pesar de que ambos tenían muchos fans emocionados por el proyecto, al final recibieron muchas críticas pues la química entre ambos no se terminó de dar. Esta fue la primera y la última telenovela de la modelo.

