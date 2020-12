2020: el año con más mortalidad y menos crecimiento poblacional en EE.UU.

2020 ha sido el año más mortífero en la historia de EE.UU: se espera que las muertes superen los 3 millones por primera vez, debido principalmente a la pandemia de coronavirus, que ha causado más de 330 mil decesos, la mayoría en Nueva York.

Los datos finales de mortalidad para este año no estarán disponibles durante meses. Pero las cifras preliminares sugieren que EE.UU. está en camino de superar 3,2 millones de muertes este año, lo que significaría 400 mil más que en 2019.

Normalmente el número de muertos aumenta cada año, pero en este caso sería un incremento inusual de al menos 15%, y podría aumentar una vez que se cuenten los fallecidos de diciembre, en medio de una segunda ola de COVID.

Eso marcaría el salto porcentual más grande en un año desde 1918, cuando decenas de miles de soldados estadounidenses murieron al final de la Primera Guerra Mundial y cientos de miles en una pandemia de gripe. Los decesos aumentaron 46% ese año, en comparación con 1917, destacó NBC News.

Otro fenómeno demográfico reciente es que la población del país ha tenido la tasa de crecimiento más baja en al menos 120 años: 0.35% entre julio de 2019 y julio de 2020, según las cifras publicadas ayer por la Oficina del Censo.

Esa tendencia, según los demógrafos, también está vinculada con el alto número de víctimas de la pandemia de coronavirus. “Indica que esto está teniendo un impacto en la población”, comentó William Frey, investigador principal del Programa de Política Metropolitana de The Brooking Institution, citado por Associated Press.

El crecimiento de la población ya se había estancado en los últimos años debido a restricciones de inmigración y una caída en la fertilidad, pero las muertes relacionadas con el coronavirus exacerbaron esa tendencia de crecimiento letárgico.

Entre julio de 2019 y los 12 meses siguientes, la población nacional sólo creció en 1,1 millones de personas, hasta superar los 329 millones de residentes, según estimaciones de la Oficina del Censo.

Un análisis de Frey muestra que ese 0.35% es el aumento más pequeño en lo que va de este milenio y también del siglo pasado. En el apogeo de la gripe española, la tasa de crecimiento de 1918 a 1919 fue del 0.49%, incluso con las tropas estadounidenses en el exterior durante la Primera Guerra Mundial.

Las estimaciones publicadas ayer se realizaron independientemente del censo de 2020, cuyas cifras aún se están procesando.

