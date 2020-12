La nostálgica Navidad de William Levy

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de un año de pruebas, incluso como papá luego de que se accidentara su hijo Christopher, William Levy pasa la primera Navidad lejos de su familia, quien, como sabemos, es su prioridad por encima de cualquier cosa.

Levy está instalado en Colombia, grabando el remake de ‘Café con Aroma de Mujer’ junto a Carmen Villalobos. Debido a la pandemia, ni él pudo viajar a Miami para festejar junto a Elizabeth Gutiérrez, Christopher y Kailey, ni ellos ir a Bogotá, por lo que tuvieron que festejar separados.

El actor compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, en donde expresa su nostalgia, la tristeza, pero también agradecimiento:

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño. Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo, de poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño. Gracias a Dios siempre por todo 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Les deseo lo mejor del mundo. Disfruten de su familia y de esa gente que tanto los quiere. Que DIOS los llene de SALUD, AMOR y FELICIDAD 🙏🏻 #feliznavidad”.

Por su parte, Elizabeth compartió, desde la casa donde vive la familia en Miami, imágenes junto a sus dos hijos, en donde se ve que ya Tophy (como le dicen al adolescente de cariño) está dado de alta, después del susto que pasó al accidentarse en un carro de golf y tener que someterse a varias operaciones en una de sus piernas.