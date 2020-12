Hagamos las paces con el 2020

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El año 2020 es digno de lastima. ¡Pobrecito! Que muchos insultos ha recibido. Todo el mundo se queja, lo critica y habla mal de él. La gran mayoría asegura que ha sido el peor año que han vivido. Y tú ¿qué opinas? ¿Eres de los que le echa tierra y quieres enterrarlo ya?

Realmente hemos sido injustos con el 2020 porque, aun con esta inesperada y caótica situación que estamos viviendo, cada uno de nosotros hemos obtenido algo muy valioso. Reflexiona por un momento y te darás cuenta que esta pandemia te ha traído algo que te ha beneficiado muchísimo, bien sea una profunda enseñanza, una gran oportunidad o una bendición inesperada. No te conozco pero me atrevo apostar 1 millón de dólares a que tú no eres la excepción y sin duda has logrado algo este año, cumplido un gran deseo o aprendido algo tan valioso que no tiene precio.

Y sé que muchos han perdido muchas cosas, como sus empleos, ahorros incluso hasta la fe, porque pensaban que el 2020 sería el año en el que se materializarían muchos sueños, pero lo que hizo este inolvidable año fue enseñarnos a apreciar absolutamente todo lo que tenemos incluso aquello que antes ni nos dábamos cuenta de su importancia, como el poder respirar y abrazar sin temor a enfermarnos.

No es fácil para nadie llegar a la Navidad en medio de tantas restricciones, miedos e incertidumbre pero te invito a que hagamos las paces con este año, no permitas que termine y sientas que fue el peor año de tu vida, porque fue un año maestro que nos tapó la boca pero también nos enseñó a sentir más, a no planear tanto la vida, a saber quién si, quién no y quién nunca, fue un “date cuenta de muchas cosas” en el que reímos, lloramos pero sobre todo aprendimos.

Recuerda que cuando la vida cambia para hacerse más dura tu también cambias para hacerte más fuerte, y después de esta pandemia nadie volverá a ser el mismo pero el deseo desde lo más profundo de mi corazón es que después de este año todos seamos mejores personas.

