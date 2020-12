El ‘coordinador de intimidad’, la mente detrás de las escenas sexuales de las series

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las escenas de sexo forman una parte importante en las producciones dirigidas a una audiencia más madura. Y es que luego de que se detonó el movimiento #MeToo hace tres años muchos se empezaron a preguntar cuáles eran los límites de los actores en cuando a la intimidad se refería. Aquí es donde entran los coordinadores de intimidad un trabajo que cada vez toma más fuerza en la actualidad. Ellos están ahí para ofrecer seguridad y comodidad a los actores, además de evitar malos entendidos entre las escenas íntimas y la producción.

Recientemente la nueva serie de Shonda Rhimes llamada Bridgerton ha estado en boca de todos no solo por la diversidad de su elenco, sino también por las escenas subidas de tono que se dejan ver en la pantalla de Netflix. Y para la actriz Phoebe Dynevor no fue fácil grabar algunas tomas, ella contó a la revista Grazia que se sintió bien tener a una responsable de realizar las coreografías para las escenas de sexo: “Se me hace muy loco pensar que no teníamos esto en el pasado. Realicé escenas hace 5 o 6 años que ahora no serían permitidas”.

Así de unos años a la fecha los rodajes de las series están cambiado, la serie estadounidense de HBO The Deuce fue una de las pioneras en incorporar a coordinadores de intimidad en su producción. La actriz Emily Meade sugirió a los creadores que deberían tener a alguien legalizado y experto para coordinar las escenas sexuales, así como se haría con las escenas de pelea o de riesgo. La compañía quedó encantada con el trabajo y los actores vivieron una experiencia de la que ya no podían dar marcha atrás por lo que HBO solicitó que todos sus futuros rodajes incluyeran esta figura.

¿Qué hace exactamente el coordinador de intimidad?

Algunos medios como Vice han hecho reportajes acerca de este trabajo y en todos ellos se muestra que el principal trabajo de los coordinadores de intimidad es establecer un diálogo entre director y actores en el que puedan puntualizar cómo será la escena, marcar sus límites y precisar el grado de desnudez al que se accederá, con esto último se evitan situaciones de último minuto que comprometan al actor en el momento.

Es de esta forma que se coreografían los movimientos de cada actor, se ensaya únicamente con quienes son necesarios para la escena (en la mayoría de los casos únicamente los actores y el coordinador) y finalmente se graba con un equipo reducido con el personal esencial.

Muchos podrían pensar que controlar este aspecto de las producciones censura en cierta forma el contenido y crea una versión “más suave” de él, sin embargo, como explicó el director David Frankel a CBS Sunday Morning es todo lo contrario pues trabajar con personal capacitado en estos temas quita una gran tensión de encima e incluso hace que la química entre los actores suba de todo: “por supuesto que hacen las escenas mucho más sensuales, están en todo momento viendo cómo se puede mejorar el producto final y hacen un trabajo fenomenal”.

Lo cierto es que los tiempos han cambiado y al igual que los expertos en las escenas de acción aparecieron por la necesidad de cuidad a los actores de los peligros físicos, los coordinadores íntimos están ahí para procurar el ambiente laboral de toda la producción.

