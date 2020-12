En sensual bikini rojo, Isabel Madow envuelve todo su cuerpo en luces navideñas

Isabel Madow no ha olvidado a sus seguidores para estas fechas de Año Nuevo, por lo que les preparó una sorpresa que, literalmente, los dejó deslumbrados.

La actriz y modelo mexicana compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que aparece usando un sensual bikini rojo y con su cuerpo envuelto en una serie de luces navideñas, que sin duda le dieron un toque original.

Que hacen ? Cuéntenme ✍️ los leo 👁 Muack 💋💋💋 what are you doing ? Tell me ✍️ I read you 👁 kisses 💋💋💋 pic.twitter.com/S3vaovGDqQ

— Isabel Madow (@IsabelMadowTV) December 31, 2020