Mujer es impactada en la cabeza por una de las 1,700 balas disparadas al aire por el Año Nuevo en Fresno

Una mujer de la ciudad de Fresno, California, tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital luego de haber sido impactada en la cabeza por una bala perdida poco después de iniciado el nuevo año.

La mujer empezó a sangrar durante la pequeña reunión en el patio trasero de la casa de la familia Orozco y entonces tuvieron que llamar al 911 según el reporte del noticiero local ABC30.

El mal hábito de disparar al aire es especialmente común en Fresno, donde según las autoridades entre las 6 pm del 31 de diciembre y las 6 am del 1 de enero se realizaron unos 1,700 disparos.

Did you know that New Year's Eve is the busiest shooting night of the year? We've compiled tips to help agencies curb illegal celebratory gunfire this holiday season https://t.co/gYD6rPuiAN #NYE #Celebration #shooting #LawEnforcement #Police #localgov #technews pic.twitter.com/hkUcfwA281

— ShotSpotter (@shotspotter) December 31, 2020