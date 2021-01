¿Qué es la tiroides y cómo funciona?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello y cuya función es producir la hormona que lleva su mismo nombre.

La hormona tiroides es más comúnmente conocida por su capacidad de evitar que las personas bajen de peso a pesar de que hagan dieta o ejercicio, pero en realidad su acción va mucho más allá y está involucrada en varias funciones de nuestro organismo.

¿Qué rol tiene la tiroides en el metabolismo?

Para entender cuál es el rol de la tiroides en el metabolismo es importante tener una idea de cómo funciona el metabolismo en general.

Para cada una de las funciones del cuerpo (respirar, el latido del corazón, movernos, la digestión, etc.) se realicen se necesita usar energía, a esto se le conoce como metabolismo basal (la cantidad mínima de energía que se necesita para realizar nuestras funciones básicas).

Al realizar alguna actividad física (correr, ir al gimnasio, nadar o incluso dormir, el cuerpo gasta cierta cantidad de energía.

Al comer, los alimentos se transforman en sustancias que puede usar el cuerpo (hidratos de carbono, grasas o proteínas) y la glucosa es almacenada en el hígado, en los músculos y circula en la sangre para que pueda usarse como energía.

Cuando esta energía almacenada se agota (porque se hizo mucha actividad física, por ejemplo o porque se está en ayuno o incluso cuando hay alguna enfermedad) entonces el organismo debe buscar de dónde obtener energía y eso usualmente lo hace utilizando sus propias reservas (grasa o incluso puede usar el músculo para poder obtener energía y mantener las funciones esenciales para poder vivir).

En situaciones normales lo ideal sería que la cantidad de energía proveniente de los alimentos sea la misma cantidad de energía que se usa al realizar actividades, de esa manera el equilibrio se mantiene y ayudaría a mantener el peso corporal y los niveles de energía serían estables.

Para bajar de peso

Por ejemplo, si quieres bajar de peso y sigues una dieta de reducción para disminuir la cantidad de energía que obtienes a través de los alimentos y así propicias a que tu cuerpo use sus reservas de energía.

De igual forma si haces ejercicio para gastar más energía, tu cuerpo usará las reservas de energía o, en casos ideales, se hacen ambas cosas dieta equilibrada baja en calorías y ejercicio.

Al estar directamente involucrada la energía en el metabolismo también se involucra con la generación de calor (por ejemplo, cuando hace frío), la producción y uso del colesterol y los triglicéridos y en general con todos los procesos que requieran usar energía.

Tiroides y metabolismo

La hormona tiroides ayuda a regular el metabolismo al promover el manejo adecuado de las reservas de energía, si comes de más ayuda a que los nutrientes extra que consumes se guarden como energía en las reservas y si no comes o haces ejercicio estimula el uso de las reservas para obtener energía.

Falla de la tiroides

Cuando esta hormona falla entonces el metabolismo se ve afectado, si la hormona no funciona o no se produce entonces el metabolismo se va a hacer más “lento” porque las funciones van a gastar menos energía y las reservas almacenadas en el cuerpo no se van a usar (aunque hagas dieta o ejercicio). Como es el caso del hipotiroidismo.

Por el contrario, si esta hormona se produce en exceso entonces el organismo se va a acelerar gastando más energía aunque no se realice ninguna actividad pero al mismo tiempo puede ser peligroso porque es como estar en un estado de estrés constante (incluso al dormir). Como pasa con el hipertiroidismo.

Puede parecer una hormona sencilla pero en realidad es muy importante para tu organismo que tenga un adecuado funcionamiento por lo que si sospechas que no funciona adecuadamente tu tiroides, lo mejor es acudir con tu médico quien te ayudará a verificar tu estado de salud.