Ordenan toque de queda en Washington, D.C., por violencia de seguidores de Trump

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda a partir de este miércoles a las 6:00 p.m. hasta el 7 de enero a las 6:00 a.m., debido a la toma violenta del Congreso por parte de seguidores del presidente Donald Trump.

“Durante las horas de este toque de queda, ninguna persona, más que las designadas por la Alcaldía, podrán caminar, circular en bicicleta, correr, reunirse o circular en auto u otro modo de transporte en la calle o parque o cualquier otro lugar en el Distrito”, indica su orden.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

Durante su mitin de esta mañana, el presidente Trump enardeció a sus seguidores sobre defender su “triunfo” y rechazar el “fraude electoral”, pero tras los desmanes ha pedido que se mantengan en paz.

“Ellos están realmente del lado del país. ¡Manténganse en paz!”, expresó.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021