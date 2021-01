Varios heridos en violenta irrupción de seguidores de Trump en Capitolio

Varias personas han resultado heridas con golpes y al menos una mujer con disparo durante el ingreso violento de seguidores del presidente Donald Trump al Capitolio.

La Cámara de Representantes y el Senado fueron evacuados por la Policía del Capitolio, pero en el inmueble siguen personal administrativo y varios reporteros.

Algunos de los manifestantes ingresaron a las salas principales de ambas cámaras e incluso ocuparon las sillas de las respectivas presidencias, según reportes.

Las sesiones de ambas cámaras avanzaban con tranquilidad como parte del proceso de certificación del voto del Colegio Electoral sobre el triunfo del demócrata Joe Biden.

En los pasillos, en tanto, se escuchaban gritos y un video captó el momento en que los seguidores del presidente Trump golpearon la puerta principal, hasta que lograron ingresar.

‘Nos han dado máscaras de gas en el piso de la Cámara. Se ha utilizado gas lacrimógeno en la Rotonda”, escribió el representante demócrata Gerry Connolly en Twitter.

We’ve been given gas masks on the House floor. Tear gas has been used in the Rotunda.

— Rep. Gerry Connolly (@GerryConnolly) January 6, 2021