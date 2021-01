Adele busca una colaboración con su ídolo Beyoncé

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante Adele ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que presume de ser la fan número uno de Beyoncé, hasta el punto de que una vez aseguró que, con la excepción de su hijo Angelo, no había persona en el mundo que ocupara sus pensamientos tanto como la diva del pop.

Hay que recordar también que la estrella británica dedicó a su ídolo buena parte de sus discursos de aceptación en esa gala de los Grammy, del año 2017, en la que precisamente se llevó numerosas estatuillas a costa de la estadounidense, pidiéndole incluso perdón por unos trofeos que, según ella, le correspondían a Beyoncé.

Ya sea por tener un gesto de deferencia para con su adorada artista o, más probablemente, para cumplir un sueño que se remontaría a sus años de la adolescencia, Adele se habría puesto en contacto con Beyoncé, o con su equipo de agentes y colaboradores, para tratar de dar forma a un dueto entre ambas que, además de servir como carta de presentación para su próximo álbum, sin duda provocaría toda una revolución entre sus legiones de fans y en el mismo seno de la industria discográfica.

Según el diario The Sun, Beyoncé no sería en cualquier caso el único nombre notable que aparecería en los créditos del nuevo disco de Adele, ya que meses atrás se confirmó que la cantautora estaba trabajando con el productor Raphael Saadiq, corresponsable de uno de los trabajos más notables de Solange -hermana menor de Beyoncé-, A seat at the table, así como con la multipremiada H.E.R.

