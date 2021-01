Desplante histórico: Trump confirma que no irá a la toma de posesión de Biden y con ello resurgen pedidos de que sea destituido

Donald Trump confirmó que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor electo Joe Biden, el próximo 20 de enero, cuyo triunfo electoral no reconoce.

El anuncio lo hizo el actual mandatario con un mensaje corto en su cuenta Twitter hace pocos minutos, sin dar detalles. De mantener su palabra, sería un desplante inédito, pues sólo los presidentes asesinados y Richard Nixon, quien renunció, no han asistido a la ceremonia de entrega de mando en la historia de EE.UU.

El mensaje de Trump se produce en medio de crecientes pedidos para que renuncie o sea destituido de su cargo, pues los Demócratas y varios Republicanos creen que él es el culpable del asedio al Capitolio el miércoles, que dejó al menos cuatro civiles y un policía muertos.

Se espera que el vicepresidente Mike Pence sí asista a la juramentación de Biden, cuya certificación electoral anunció la madrugada de ayer, tras violentas protestas de seguidores de Trump en el Congreso.

Antes del anuncio de Trump esta mañana de que no asistirá a la ceremonia, tres fuentes cercanas a Pence dijeron a Politico que probablemente él sí lo haría, en una muestra de apoyo a la transición pacífica del poder. La decisión de asistir, apuntaron, se hizo más fácil después de que Trump criticara públicamente a Pence antes y después de su negativa a detener la certificación.

Pero Devin O’Malley, portavoz del vicepresidente, dijo ayer que Pence y su esposa “aún no han tomado una decisión sobre su asistencia”.

Trump sería el primer presidente vivo en no asistir a la toma de posesión de su sucesor desde Andrew Johnson en 1869. Otro antecedente lo estableció Nixon, quien renunció a su cargo y dejó la Casa Blanca antes de que su vicepresidente Gerald Ford tomara juramento en 1974.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea una conferencia con los miembros hoy para discutir la posibilidad de llevar artículos de juicio político a la sala, después de sugerir que el vicepresidente Pence y el gabinete deberían considerar la posibilidad de invocar la 25a Enmienda para destituir a Trump antes del 20 de enero, destacó Deadline.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021