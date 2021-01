Envió imágenes sexuales a una reportera: ex gerente general de los Mets podría ser vetado de por vida de MLB

Jared Porter, ahora ex gerente general de los Mets, decidió que era buena idea enviarle fotos explícitas a una reportera de MLB en 2016, además de acosarla mediante mensajes de texto. Obviamente le costó el puesto y también le podría costar la carrera.

De acuerdo con USA Today, MLB haría su propia investigación sobre el tema y se espera que sea vetado de por vida debido a su conducta que es considerada inaceptable por todos en el negocio.

MLB sabe que mantener a Porter trabajando en cualquier organización de Grandes Ligas sería imposible en una industria que recientemente celebró la contratación de Kim Ng cómo la primera gerente general de la historia (Marlins) y al mismo tiempo solapar a un acosador como Porter.

New York Mets general manager Jared Porter sent explicit photos, including a naked picture of a penis, to a foreign female reporter in 2016 after she had ignored dozens of other messages from him for weeks.

