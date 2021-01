Joe Biden es el Presidente 46 y Kamala Harris hace historia como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos

A las 11:48 a.m. del Este, Joe Biden se convirtió oficialmente en el Presidente 46 de los Estados Unidos.

WATCH: Joe Biden takes the oath of office to become the 46th president of the United States https://t.co/1LntlB7T7E pic.twitter.com/obmcXI3e2b

— CBS News (@CBSNews) January 20, 2021