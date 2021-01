Video: Biden llega a la Casa Blanca como presidente 46 de EE.UU.﻿

El presidente Joe Biden entró este miércoles por primera vez en la Casa Blanca después de jurar el cargo horas antes. Acompañado de su esposa Jill Biden, el nuevo presidente recibió el saludo militar.

BREAKING: Joe Biden, the 46th president of the United States, has arrived at the White House. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/PJ7eBqyJU3

La pareja subió a las 3:50 pm (hora del este) los escalones vestidos con una alfombra roja que lleva a la puerta de la residencia presidencial.

Una vez arriba, el presidente y la primera dama se dieron la vuelta y saludaron al público se hicieron visibles muestras de cariño delante de la prensa mientras la banda tocaba las canciones Hail to the Chief (Saludo al jefe) y God Bless America (Dios bendiga Estados Unidos).

Antes de entrar al edificio los Biden pasaron por el camino de entrada del jardín norte y las banderas de los 50 estados, DC y cinco territorios de ultramar, según publicó el recién estrenado equipo de la Casa Blanca.

“Unidad”, fue la respuesta del presidente Biden a la pregunta de cuál era su mensaje al mundo.

Minutos después de que el presidente y la primera dama accedieran al edificio, la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Douglas Emhoff también lo hicieron. Harris y el segundo caballero accedieron al edificio del ejecutivo Eisenhower después de completar el recorrido del desfile acompañada de su familia.

Mientras se dirigía a la Casa Blanca, la vicepresidenta dijo a CNN que iba “camino al trabajo”. Harris volvió a hacer historia este miércoles al convertirse en la primera vicepresidenta mujer, afroestadounidense y sudasiática.

History: @KamalaHarris enters the Executive Office Building to take her place as Vice President, across the street from the White House. Biden & Harris are now on the job and getting to work. pic.twitter.com/6Et6TP4epf

— Doug Sovern (@SovernNation) January 20, 2021