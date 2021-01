Carolina Sandoval exhibe sus voluptuosos encantos en bikini azul con escote de escandalo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval no teme a las críticas y se muestra exhibiendo sus curvas en un traje de baño con muy poca tela que apenas puede cubrir sus encantos.

La controvertida ex presentadora de “Suelta La Sopa” lo hace de nuevo, transmite su popular “Trasnocho con Caro” desde el inodoro donde hablo de un tema familiar sobre el trato que dan los hijos a los padres.

Se le ve luciendo un bikini azul eléctrico con un escote tan profundo que casi le llega al ombligo por lo que tuvo que colocarse un sostén negro para lograr contener sus voluptuosas curvas.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar hay quienes se ha puesto de lado de la conductora y le aplauden su valentía de mostrarse tal cual es ella “Que hermosas palabras me llegaron al alma“, pero hay muchos más que no están de acuerdo.

“Que ridicula“, “Extraño a Carolina la que irradia elegancia y no vulgaridad no veo la necesidad de mostrar tu cuerpo para tener audiencia“, “¿Y eso? Te pasas con tus locuras“, “Muy corriente el espacio y sus palabras, no se diga la encueradera, para tratar el tema sobre los padres, que son sagrados“,

Esta no es la primera vez que Sandoval elige esta locación para llevar a cabo su “Trasnocho” hace unos días causó alboroto en las redes con un twerking brutal que ha realizado desde frente al inodoro, logrando las reacciones inmediatas de sus ‘haters’ y fans por igual.