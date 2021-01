Qué hacer cuando muere un ser querido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La responsabilidad de las diversas acciones se puede dividir entre los miembros de la familia y los amigos cercanos del fallecido.

De forma inmediata

1. Obtén un pronunciamiento legal de la muerte. Si no hay un médico presente, deberás comunicarte con alguien para que lo haga.

Si la persona muere en el hogar bajo cuidados paliativos, llama a la enfermera del servicio de hospice, que puede declarar la muerte y ayudará a facilitar el transporte del cuerpo.

Si la persona muere en casa inesperadamente sin cuidados paliativos, llama al 911. Ten a mano un documento de orden de no reanimar, si existe. Si no tienes uno, los paramédicos generalmente iniciarán procedimientos de emergencia, excepto donde se les permita pronunciar la muerte, y llevarán a la persona a una sala de emergencias para que un médico haga la declaración. Ten en cuenta que las leyes de no reanimar varían a nivel estatal y si una persona no quiere ser resucitada, “llamar al 911 no es necesario” según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (National Institute on Aging). “Si la muerte no es inesperada, podrías llamar primero al médico de la persona”, dice Lori Bishop, vicepresidente de cuidados paliativos y avanzados de la Organización Nacional de Hospice y Cuidados Paliativos (National Hospice and Palliative Care Organization).

2. Organiza el transporte del cuerpo. Si no es necesaria una autopsia, el cuerpo puede ser recogido por los servicios mortuorios (por ley, un servicio mortuorio debe proporcionar información de precios por teléfono, si lo solicitas) o un crematorio.

3. Notifícalo al médico de la persona o al médico forense del condado.

4. Notifícalo a familiares y amigos cercanos. (Pídeles a algunos que se pongan en contacto con los demás).

5. Gestiona el cuidado de dependientes y mascotas.

6. Llama al empleador de la persona, si trabajaba. Solicita información sobre beneficios y pagos adeudados. Pregunta a la compañía si contaba con una póliza de seguro de vida.

Unos pocos días después de la muerte

7. Haz los arreglos para el funeral, el servicio conmemorativo y el entierro o la cremación. Busca en los documentos de la persona para averiguar si había un plan de entierro prepagado. Pídele a un amigo o familiar que te acompañe a la morgue. Prepara un obituario.

8. Si la persona estaba en el ejército o pertenecía a un grupo religioso o fraternidad, comunícate con esa organización. Podría tener beneficios de entierro o realizar los servicios funerarios.

9. Asegura el hogar de la persona. O pídele a un amigo o familiar que lo vigile, contesta el teléfono, recoge el correo, tira la comida descompuesta, riega las plantas y mantén la calefacción al mínimo para evitar que las tuberías se congelen si es invierno en un lugar más frío.

Hasta 10 días después de la muerte

10. Obtén el certificado de defunción (generalmente de la funeraria). Obtén varias copias; las necesitarás para instituciones financieras, agencias gubernamentales y aseguradoras.

11. Lleva el testamento a la oficina correspondiente del condado o de la ciudad para que lo acepten para su legalización. Consulta las leyes de tu estado, que pueden requerir que presentes el testamento dentro de un período de tiempo establecido.

12. De ser necesario, el albacea de la herencia debe abrir una cuenta bancaria para la herencia del fallecido.

13. Ponte en contacto con los siguientes:

Un abogado de fideicomisos y sucesiones, para aprender cómo transferir activos y ayudar con los problemas de sucesiones.

Policía, para que revisen periódicamente la casa del fallecido, si está desocupada.

Un contador o un profesional de impuestos, para averiguar si se debe presentar una declaración de impuestos sobre el patrimonio o una declaración final de impuestos sobre la renta.

El asesor de inversiones de la persona, si corresponde, para obtener información sobre las participaciones financieras.

Bancos, para encontrar cuentas y cajas de seguridad.

Agente de seguros de vida, para obtener formularios de reclamación.

La Administración del Seguro Social (800-772-1213; ssa.gov) y otras agencias de las que el fallecido recibió beneficios, como Asuntos de Veteranos (800-827-1000; va.gov), para suspender los pagos y preguntar sobre los beneficios aplicables para sobrevivientes. La SSA, al igual que la VA, recomienda informar de inmediato la muerte de la persona, aunque en muchos casos la funeraria se encargará de esto.

Agencia que brinda servicios de pensiones, para detener los cheques mensuales y obtener formularios de reclamación.

Empresas de servicios públicos, para cambiar o detener el servicio, y el Servicio Postal, para detener o reenviar correos. Comunícate con otras empresas para detener las facturas y suscripciones recurrentes. Si la casa está desocupada, comunícate con la aseguradora para cambiar a una póliza para vivienda desocupada. Si la casa está bajo una hipoteca, comunícate con el acreedor.

El IRS, las agencias de informes crediticios y el DMV para prevenir el robo de identidad.

Empresas de redes sociales, como Facebook o LinkedIn, para conmemorar o eliminar una cuenta.

Conoce los deseos de la persona

Para un amigo o familiar de avanzada edad:

Conoce la ubicación del testamento, acta de nacimiento, actas de matrimonio y divorcio, información del Seguro Social, pólizas de seguro de vida, documentos financieros y llaves de la caja de seguridad o caja fuerte del hogar. Pídele a la persona que cree un inventario de sus activos digitales (como correo electrónico, redes sociales y archivos digitales) e incluye un plan para estos activos en su testamento.

Pregunta sobre los deseos de la persona con respecto a los arreglos del funeral, la donación de órganos y cerebro, y sobre el entierro o la cremación.

Pídele a la persona que complete un formulario de instrucciones médicas anticipadas, incluido un testamento vital, que especifique los procedimientos deseados y no deseados. La persona también debe designar a un representante de atención médica para que tome decisiones médicas si llegara a quedar incapacitado. Algunas personas que están más gravemente enfermas también podrían considerar la posibilidad de una orden del médico para el tratamiento de mantenimiento de la vida, además de instrucciones médicas anticipadas.

Pregúntale a la persona sobre los cuidados al final de la vida, como los cuidados paliativos y terminales (que tienen diferencias clave), y qué cubrirá su seguro. Medicare, que cubre a la mayoría de los estadounidenses de edad avanzada, cubrirá los cuidados terminales. Los cuidados paliativos están ganando popularidad, pero “ten en cuenta que cualquier persona con 6 meses o menos de vida debería tener acceso a cuidados terminales (hospice)”, dice Bishop.

Haz que se redacte una orden de no resucitar si la persona lo desea. Eso les indica a los profesionales de la salud que no realicen resucitación cardiopulmonar si el corazón o la respiración de la persona se detiene y la resucitación no daría como resultado una vida significativa.

Asegúrate de que la persona entregue copias de los documentos a su médico y a algunos familiares o amigos. Lleva los documentos al hospital si la persona es admitida.

Consideraciones durante la pandemia del coronavirus

Durante la pandemia, es fundamental tener en cuenta el distanciamiento social y otras medidas preventivas que salvan vidas, especialmente para los grupos de mayor riesgo como los adultos mayores. Considera opciones virtuales para funerales, servicios conmemorativos y otras actividades religiosas y de duelo.

Los CDC han emitido una guía para los funerales para individuos y familias, que incluye precauciones especiales para aquellos que murieron con un caso confirmado o presunto de coronavirus.

Bishop, de la Organización Nacional de Cuidados Terminales y Paliativos, dice que muchos servicios de hospice brindarán servicios de duelo para toda la comunidad, independientemente de si participaron en el tratamiento de tu ser querido.

Si necesitas ayuda para sobrellevar el dolor y la carga de estrés y la ansiedad provocados por la pandemia, consulta esta lista de recursos de salud mental de los CDC.

Nota del editor: Este artículo, que se publicó originalmente en la edición de octubre de 2012 de la revista Consumer Reports, ha sido actualizado.

