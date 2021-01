Andrea Legarreta se disculpa por sus comentarios sobre Nath Campos, quien fue violentada sexualmente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Andrea Legarreta compartió un video en redes sociales con el que le envió un mensaje a la Youtuber Nath Campos, luego de las declaraciones que dio el lunes en el matutino que conduce.

El pasado 25 de enero, dentro del programa ‘Hoy’ los conductores hablaron sobre el polémico caso de abuso sexual del que fue víctima la Youtuber mexicana Nath Campos, tras la nota, Andrea Legarreta y Martha Figueroa debatieron el tema, en donde esta última aseguró que la joven fue violentada debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, mientras que la esposa de Erik Rubín causó polémica al confesar que no entendía por qué después del abuso que sufrió la joven seguía conviviendo con su violador, el también Youtuber conocido como Rix.

Por supuesto, la ola de críticas no se hicieron esperar y Legarreta fue acusada de apoyar al violador y justificar dicha acción por el estado de ebriedad de la víctima.

Por la tarde, la conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para disculparse públicamente con la youtuber y parar la violencia dentro de las redes sociales.

“Quiero aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón como mujer, como madre de dos mujeres, como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres, que siempre me he sumado a la no violencia. Sentí la necesidad de corazón de ofrecer disculpas para Nath Campos, para su familia, para sus fans que se han sentido incómodos con algunos comentarios que se hicieron en el programa ‘Hoy’“, dijo la también actriz.

Tras las fuertes críticas que recibió, Legarreta alzó la voz para frenar la violencia y pidió respeto no solo para ella, sino también para sus hijas, Mía y Mina, quienes también fueron víctimas de los comentarios agresivos en redes sociales tras sus declaraciones.

“Lo único que les pido es que, si estamos en contra de la violencia, no tiene por qué ser violentos. No me pongan comentarios así de violentos en contra de mi persona y en contra de mis hijas, porque entonces esto no se va acabar nunca. De corazón les pido también que comprendan que no soy ese tipo de persona y que no me gusta atacar a otras mujeres ni soy una persona de guerra“, fueron las palabras con las que finalizó el mensaje.