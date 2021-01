De Catherine Oxenberg a Kristen Stewart: Las actrices que han dado vida a la princesa Diana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Diana, princesa de Gales, conocida también como “Lady Di” o simplemente “Diana“, es una de las figuras más emblemáticas de la historia; no solo es un ícono de la moda también se convirtió en uno de los integrantes de la realeza británica que más se ha acercado a las personas. Por su legado y debido a la terrible e inesperada muerte que tuvo, su vida ha sido recordada en diferentes producciones para la pantalla chica y grande. Y si no sabes qué actrices han interpretado a la princesa Diana, aquí te dejamos un listado.

1. Catherine Oxenberg

La película para la televisión titulada The Royal Romance of Charles and Diana fue lanzada originalmente el 20 de septiembre de 1982. El drama representó la historia del príncipe Carlos y Diana, a pesar de que la naturaleza romántica de la producción encantó a muchos, para otros tenía “demasiado” de cuento de hadas.

2. Caroline Bliss

La película Charles & Diana: A Royal Love Story fue lanzada poco después y en esta ocasión la actriz Caroline Bliss se convirtió en Diana Spencer.

3. Nicola Formby

The Woman of Windsor de 1992 fue una película que no solo dramatizó la vida de Diana, también habló de Sarah Ferguson, duquesa de York, quien estaba casada con el príncipe Andrés.

4. Serena Scott Thomas

Para muchos Scott Thomas ha sido una de las representaciones más sólidas de la princesa. La película de 1993 titulada Diana: Her True Story intentó contar la historia real de Diana en un momento preciso de su vida pues ya se sabía que su matrimonio había terminado. La actriz Belle Connor realizó el papel de Diana de niña.

5. Julie Cox

La británica Julie Cox protagonizó la película de 1994 que trató del romance de Diana con James Hewitt, quien se dijo en su momento era el verdadero padre de Harry.

6. Amy Seccombe

Otra pequeña producción fue la aparecida en 1998, Diana, A tribute to the people’s princess. La película está ambientada en el último año de vida de Diana e incluye su romance con Dodi Al-Fayed, quien murió con ella en París.

7. Genivieve O’Reilly

El documental realizado por la BBC titulado Diana: Last Days of a Princess (2007) narró los últimos días de la princesa y para llenar los huecos en la historia se valió de una combinación entre las imágenes reales con dramatizaciones.

8. Lesley Harcourt

Lesley Harcourt (tercera de izquierda a derecha) si bien no fue protagonista en William & Kate (2011) sí llamó la atención con su caracterización. Para la dirección de la película acerca de los hoy duques de Cambridge era muy importante incluir la imagen materna de Diana en la vida de su hijo mayor.

9. Naomi Watts

La película Diana que fue lanzada en el año 2013 no tuvo el éxito esperado, sin embargo nadie puede negar el esfuerzo que hizo la actriz Naomi Watts para darle vida a la princesa. La producción estuvo basada en el libro Diana: Her Last Love y presentó una imagen sobria y madura de la icónica “Lady Di”.

10. Bonnie Sopper

A pesar de tener un papel secundario en las películas para la tv Harry & Meghan: A Royal Romance (2018) y Harry & Meghan: Becoming Royal (2019), la actriz Bonnie Soper se robó la atención con su aparición.

11. Jeanna de Waal

Diana es una producción musical de Broadway que desafortunadamente tuvo que ser suspendida debido a la pandemia por coronavirus. La actriz y cantante Jeanna de Waal fue elegida para protagonizar el musical y si bien llegará a los escenario, Netflix planea lanzarlo a través de su plataforma.

12. Emma Corrin

Para la exitosa serie The Crown (2020) la joven británica Emma Corrin recreó a Diana de Gales y el inicio de su relación con Carlos. La serie de Netflix fue todo un fenómeno y Corrin ganó el aprecio del público.

13. Elizabeth Debicki

La actriz australiana dará vida a la princesa en las últimas dos temporadas (5 y 6) de The Crown. La serie de Netflix incluirá la muerte de Diana en 1997.

14. Kristen Stewart

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021

Ahora toca el turno a Kristen Stewart de convertirse en la icónica Diana de Gales. Recientemente se mostró la primera imagen de cómo se veía personificada y los fans están encantados con el gran parecido que hay entre ellas. La actriz de Twilight retratará a Diana en Spencer la cual está prevista para este año; el drama se desarrollará a partir del momento que se dio cuenta que su matrimonio había terminado y tendrá lugar en una de sus últimas vacaciones de Navidad.

