El FBI pide ayuda para hallar a alguien que puede informar sobre una víctima de abuso sexual infantil

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está pidiendo la ayuda del público para obtener información que ayude a identificar a una mujer desconocida, que puede tener información crítica relacionada con la identidad de una víctima infantil en una investigación de explotación sexual en curso.

Las fotografías y un cartel informativo que representa a la mujer desconocida, conocida solo como Jane Doe 43, se están difundiendo al público y se pueden encontrar en línea en el sitio del FBI.

El video inicial donde se pudo ver a la mujer no identificada, Jane Doe 43, que se muestra con un niño, se vio por primera vez y probablemente se creó en octubre de 2019.

Jane Doe 43 es descrita como una mujer blanca con cabello oscuro, entre 20 y 30 años. Se la escucha hablando en inglés en el video.

The #FBI is seeking to identify Jane Doe 43, who may have information about the identity of a child victim in a sexual exploitation case. Call 1-800-CALL-FBI (225-5324) or visit https://t.co/iL7sD5efWD if you have a tip that could help us identify her. https://t.co/MlBzA44uYy pic.twitter.com/AkrNSSlyc3

— FBI (@FBI) January 27, 2021