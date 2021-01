Paris Hilton se somete a un tratamiento de fertilidad por recomendación de Kim Kardashian

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La socialité y empresaria Paris Hilton, quien disfruta estos días de un aparentemente sólido romance con Carter Reum, ha revelado orgullosa el nuevo paso que ha dado, a sus 39 años, para poder cumplir su sueño de ser madre.

La heredera del imperio hotelero Hilton, pionera en el rentable sector de los reality shows con el exitoso espacio “The simple life”, ha revelado que ya se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad, concretamente de fecundación in vitro, que le ha sido recomendado nada menos que por su buena amiga Kim Kardashian: todo ello con el objetivo de poder decidir ella misma si quiere tener mellizos y, de forma más específica, la anhelada parejita.

“Llevamos ya unos días en pleno tratamiento de fecundación in vitro, es la única manera de que pueda tener mellizos si quiero. Me gustaría tener un niño y una niña”, ha explicado la celebridad a su paso por el podcast “The Trend Reporter”, antes de expresar su gratitud hacia la también estrella televisiva por haberle abierto las puertas de un mundo lleno de posibilidades.

“Fue Kim la que me habló de estos métodos. Estoy muy contenta de que me asesorara al respecto y de que me presentara a su propio médico”, ha añadido en su conversación. Asimismo, Paris se siente muy satisfecha tras haber completado una de las primeras fases de tan exigente proceso, la que consiste en seleccionar aquellos óvulos más adecuados para su futuro debut en la maternidad.

“Es una labor bastante dura, pero sabía que merecería la pena. Lo he hecho dos veces y Carter ha estado conmigo en todo momento. Es algo que estamos haciendo juntos, la verdad es que soy afortunada de tener a alguien que me apoya tanto y que me hace sentir como una princesa en todo momento… Así que las cosas no van tan mal”, se ha sincerado con emoción.

