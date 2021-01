Crece la recompensa para ayudar a capturar al hombre que le disparó a conductor del Metro de Los Ángeles

Las autoridades de Los Ángeles han ofrecido una recompensa de $35,000 dólares a quien dé información que lleve a identificar y capturar a la persona responsable de disparar y herir a un operador del transporte público Metro.

El incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la plataforma de la estación Indiana del Metro angelino, ubicada al Este de Los Ángeles. El conductor recibió dos impactos de bala y hasta el momento se encuentra hospitalizado en condición estable.

La investigación preliminar indica que al parecer el pistolero caminó hasta la altura de la ventanilla donde estaba el operador de tren de la Línea L de Metro, paró y disparó dos veces contra el vidrio.

Luego de ello, el operador intentó correr a través del tren, pero el sospechoso apretó el gatillo en dos o tres oportunidades más antes de huir de la plataforma hacia la avenida Gleason, de acuerdo a información del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD).

Plz take a look at this updated flyer that includes information regarding rewards being offered. If you have info re this crime plz call (324)563-5041 pic.twitter.com/VcmznrIBvK

— LASD Transit Services Bureau (@TransitLASD) January 31, 2021