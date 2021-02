Sindicatos de profesores rechazan plan de Gavin Newsom para reinicio de clases presenciales 

En California no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo es el momento ideal para volver a las aulas de clases de forma presencial y este domingo, los representantes del sindicato de maestros aseguraron que no volverán a un ambiente inseguro.

Y es que los representantes sindicales han afirmado que no volverán a las aulas hasta que los maestros sean vacunados, algo que podría demorar mucho, de acuerdo al plan de vacunación del estado y la poca disponibilidad de dosis.

Pero el gobernador Gavin Newsom le pidió la semana pasada a los sindicatos y distritos escolares una solución que traiga de vuelta la educación presencial en el estado, “Si seguimos esperamos por el momento perfecto, lo mejor será que empaquen”, aseguró Newsom durante una reunión con la Association of California School Administrators.

CA’s powerful teachers unions and biggest school districts say Gov. Newsom’s $2 billion plan to reopen schools next month is unworkable, raising questions about whether K-12 schools will open at all this academic yearhttps://t.co/foSMGOBRwX

— KTLA (@KTLA) February 1, 2021